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رياضة

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر ظهر اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي ، لاعلان موقف القلعة البيضاء من خوض مباراة السوبر الافريقي امام الترجي التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد رفض من قبل خوض السوبر الإفريقى فى قطر ورحب بخوضه في أي مكان آخر سواء في ملعب الترجي بتونس أو الإمارات.

ويرجع السبب وراء تمسك كاف بإقامة مباراة السوبر الإفريقي فى قطر لتوقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات لمدة 3 مواسم كانت البداية من العام الماضى ، وستستقبل قطر أيضا نهائي السوبر الإفريقي العام المقبل.

وكان مصدر بالكاف أعلن توقيع غرامات قوية على الزمالك كما تنص اللوائح حال عدم خوض المباراة فى قطر مثل حرمان الزمالك من المشاركة فى أى بطولة تخص الاتحاد الإفريقى فى 3 نسخ متتالية.

كما أكد توقيع عقوبات مادية كبيرة ومغلظة على الفريق المنسحب من خوض لقاء السوبر.
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