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رياضة

شوبير يكشف قرار مجلس الزمالك ..الانسحاب من السوبر الافريقي يعرضه لعقوبات مغلظة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ريهام بكير
يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر ظهر اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي ، لاعلان موقف القلعة البيضاء من خوض مباراة السوبر الافريقي امام الترجي التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أحمدالإعلامي شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، أن نادي الزمالك سيخوض بطولة السوبر الإفريقي في الدوحة ويلتزم بقرار الكاف.

وتابع أحمد شوبير :" توقعي؛ مجلس إدارة نادي الزمالك هيوافق خلال اجتماع اليوم على خوض المباراة في الدوحة بعد موافقة أغلبية المجلس ".

وحدد كاف 14 فبراير من عام 2020 موعدا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسي والزمالك فى الدوحة " قطر".

ويرجع السبب وراء تمسك كاف بإقامة مباراة السوبر الإفريقي فى قطر لتوقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات لمدة 3 مواسم كانت البداية من العام الماضى ، وستستقبل قطر أيضا نهائي السوبر الإفريقي العام المقبل.

وكان مصدر بالكاف أعلن توقيع غرامات قوية على الزمالك كما تنص اللوائح حال عدم خوض المباراة فى قطر مثل حرمان الزمالك من المشاركة فى أى بطولة تخص الاتحاد الإفريقى فى 3 نسخ متتالية ، بالإضافة إلى توقيع عقوبات مادية كبيرة ومغلظة على الفريق المنسحب من خوض لقاء السوبر.
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