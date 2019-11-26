مصر تؤكد: مستمرون في دعم شعب فلسطين ضد الاحتلال.. ووفد أمريكي يبحث أزمة ليبيا مع حفتر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

"فيتش" تمنح الاقتصاد المصري تصنيف ‭‭‭B+‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

الجامعة العربية: قرارات أمريكا "الأحادية" تهدد الشرق الأوسط

مجلس الأمن يدعو للحفاظ على سلمية احتجاجات لبنان

هولندا ترسل بحريتها ضمن التحالف الأوروبي لمراقبة الخليج





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الوطن" تصريحات وزير الخارجية، سامح شكري، خلال الاجتماع العاجل لوزراء خارجية العرب في القاهرة لبحث تداعيات قرار واشنطن بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، حيث قال: " موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016".





وأضاف سامح شكري: "نحذر من مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما سيدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف، فضلًا عن تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين"، مؤكدًا استمرار دعم مصر الكامل للفلسطينيين في مسعاهم لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وقالت "الأنباء" إن وكالة "فيتش" منحت الاقتصاد المصري تصنيف ‭‭‭B+‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض للكثير من الضغوط، وأن تصنيفها يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، فضلا عن تحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.





وأفادت "الراي" بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية وبما تنفذه من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية، معربا عن التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذا في الاعتبار الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.





وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، اهتمت "الجريدة" بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذي أعرب عن إدانته ورفضه قرار الولايات المتحدة الأميركية، باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لا يخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن أن هذا القرار الأميركي باطل ولاغ وليس له أثر قانوني، وأنه يمثل مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.





وحذر المجلس من أن "النهج الذي تتبعه الإدارة الأميركية باتخاذ قرارات أحادية، مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، ويعد تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به".





ونقلت "الوطن" عن مسئول عسكري أمريكي قوله إن الكويت أبلغت الولايات المتحدة إنها ستنضم إلى تحالف بحري تشكل بقيادة أمريكا ردا على سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط، مضيفًا: "من المتوقع أن تقدم الكويت أفرادا وزوارق دوريات، وعلى لم ينضم أحد للتحالف الفرنسي بعد وهم يحاولون منذ فترة لكنهم لم يحققوا نجاحا".





وقالت "الراي" إن مجلس الأمن الدولي دعا إلى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان، بعد هجمات لأنصار ميليشيا "حزب الله" و"حركة أمل" الليلة الماضية، مضيفًا: "تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي".





وذكرت "الأنباء" أن وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية السورية غادر الجولة الثانية من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى قبل بدايتها يوم الاثنين، في تحرك وصفه أفراد من المعارضة بأنه أسلوب مماطلة، مشيرةً إلى أنه ليس من الواضح إن كانت المحادثات ستجرى يوم الثلاثاء.





وأفادت "القبس" بأن وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت أن وفدًا أمريكيًا التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وذلك لبحث الأزمة في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، مؤكدة أن وانشطن تؤكد دعمها الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.





دوليًا، قالت "الوطن" إن منظمة العفو الدولية أعلنت أن 143 متظاهرا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر.



