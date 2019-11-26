قمر طول عمرك.. طفولة نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها عبر حسابها على تويتر، بصورة قديمة لها من طفولتها.



وظهرت نيللي كريم في صورة من الأبيض والأسود بملامح لم تتغير كثيرا عن ملامحها الان، وكانت ترتدي عباءة فلاحي من التصاميم القديمة.



ولقيت صورة نيللي كريم ردود فعل واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎واااو وااو بجد ماشاء الله كنتى ومازلتى عسولة وفنانة جميلة" و "‏‎قمر طول عمرك" و "‏‎الفلاحة المصرية الأصيلة" و "‏‎الجميله الموهوبه العبقريه".



وكان أحدث عمل سينمائي للفنانة نيللي كريم، قد شاركت في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليا بالسينمات.



فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام 2014.