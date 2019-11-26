ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قمر طول عمرك.. طفولة نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها عبر حسابها على تويتر، بصورة قديمة لها من طفولتها.

وظهرت نيللي كريم في صورة من الأبيض والأسود بملامح لم تتغير كثيرا عن ملامحها الان، وكانت ترتدي عباءة فلاحي من التصاميم القديمة.

ولقيت صورة نيللي كريم ردود فعل واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎واااو وااو بجد ماشاء الله كنتى ومازلتى عسولة وفنانة جميلة" و "‏‎قمر طول عمرك" و "‏‎الفلاحة المصرية الأصيلة" و "‏‎الجميله الموهوبه العبقريه".

وكان أحدث عمل سينمائي للفنانة نيللي كريم، قد شاركت في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليا بالسينمات.

فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام 2014.
Advertisements

ترشيحاتنا

ميزة الشبح الجديدة في واتساب.. اقرأ الرسائل بدون معرفة أحد

كان سندي في الحياة.. أول تعليق من والدة شهيد خلية ميكروباص حلوان بعد حكم اليوم.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/11/2019 على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

زواج بعد فوات الأوان.. وفاة عجوز بعد زفافها في المستشفى بـ 8 أيام

قمر طول عمرك.. طفولة نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل

طارق التايب: الأهلي المصري أحد 3 أندية عربية اعتبرهم مؤسسات رياضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

بمكياج صاخب وإكسسوارات جذابة... دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها