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بين الناس

القابضة للمياه تنفي تلوث مياه الشرب بقرية دنديط بالدقهلية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على شكوى أهالي قرية دنديط بالدقهلية لموقع صدي البلد الإخباري، بشأن اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت بأن معمل ميت غمر قام بالمرور على القرية وأخذ عينات عشوائية منها وتحليلها، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
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