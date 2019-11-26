أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

أعرب الإعلامي عمرو أديب ، في مقدمة برنامجه "الحكاية" على " MBC" مصر عن استيائه من الأداء والنتيجة التي انتهت بها مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع السادس للدوري المصري لكرة القدم، والتي فاز فيها الفريق البترولي على الزمالك 2-1، ولمزيد من التفاصيل " اضغط هنا ".





يبدو أنه بمجرد عودة الدوري المصري بعد توقف لفترة طويلة بسبب ارتباطات المنتخبات عادت معه الأزمات من جديد، حيث أثير غضب رئيس الزمالك مرتضى منصور عقب الهزيمة من إنبي ، بسبب بعض اللاعبين في الفريق والذي وصفهم بالمتمارضين مثل طارق حامد وعبدالله جمعة، ولمزيد من التفاصيل " اضغط هنا ".

أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن محمود كهربا لاعب الزمالك السابق وديبورتيفو أفيس البرتغال الحالي، سيكون إضافة كبيرة إلى الأحمر حال انضمامه، ولمزيد من التفاصيل " اضغط هنا ".



استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بمناسبة تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا 2019، ولمزيد من التفاصيل " اضغط هنا ". استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بمناسبة تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا 2019،

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :