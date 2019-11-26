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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
طارق حامد - محمود
طارق حامد - محمود كهربا
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

أعرب الإعلامي عمرو أديب ، في مقدمة برنامجه "الحكاية" على " MBC" مصر عن استيائه من الأداء والنتيجة التي انتهت بها مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع السادس للدوري المصري لكرة القدم، والتي فاز فيها الفريق البترولي على الزمالك 2-1، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

أبدى حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".


طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد

يبدو أنه بمجرد عودة الدوري المصري بعد توقف لفترة طويلة بسبب ارتباطات المنتخبات عادت معه الأزمات من جديد، حيث أثير غضب رئيس الزمالك مرتضى منصور عقب الهزيمة من إنبي ، بسبب بعض اللاعبين في الفريق والذي وصفهم بالمتمارضين مثل طارق حامد وعبدالله جمعة، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
تمكن فريق إنبي من تحقيق فوز ثمين على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".


مصر تستعد للعرس المونديالي بـ4 صالات .. والاتحاد الدولي لليد يشيد باستعدادات الدولة

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أن كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021 تتم حاليا بشكل جيد ومتناسق بين جميع أطراف المنظومة المعنية باستضافة وتنظيم البطولة، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".


كهربا في الأهلي.. محمد يوسف: اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق

أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن محمود كهربا لاعب الزمالك السابق وديبورتيفو أفيس البرتغال الحالي، سيكون إضافة كبيرة إلى الأحمر حال انضمامه، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بمناسبة تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا 2019، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
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