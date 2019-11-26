الطبقة الوسطى.. التحدي الأبرز أمام الحكومة الكندية الجديدة بقيادة ترودو

تحظى الطبقة الكندية الوسطى بأهمية ملحوظة في برنامج الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو ، والتي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي ، وظهر ذلك جليا في استحداث وزارة جديدة للطبقة الوسطى، وهو ما أثار جدلا واسعا على الساحة الكندية.



وتولت الحقيبة الوزارية الجديدة، منى فورتيه، كوزيرة للطبقة الوسطى ومساعد وزير المالية، والتي كانت تشغل منذ 2017 منصب عضو مجلس العموم الكندي عن دائرة "أوتاوا فانييه".



وعقب توليها هذا المنصب الوزاري الجديد، قالت فورتييه في تصريح لها "إننا نحتاج إلى طبقة متوسطة قوية من أجل اقتصاد قوي لبلادنا"، مؤكدة ضرورة مراعاة السياسات الحكومية لمصالح الطبقة الوسطى ووضعها على سلم أولوياتها.



وأوضحت الوزيرة الجديدة أنه لا يوجد تعريف محدد للطبقة الوسطى، ولكن بشكل عام يمكن القول أنها الفئة من المواطنين التي يمكنها تلبية متطلباتها وتهتم بجودة المعيشة، مشيرة إلى أنها تتطلع من خلال منصبها الحكومي الجديد إلى تمثيل هذه الطبقة في مختلف الأقاليم الكندية سواء في الريف أو المدن، وتلبية احتياجات الأسر المنتمية إلى هذه الطبقة.



وأكدت فورتييه استعداد حكومة بلادها للعمل مع كافة الأطراف، سواء البرلمانيين أو المعارضة أو كافة أفراد الشعب، من أجل التوصل إلى سياسات تحقق النمو الاقتصادي للبلاد، والوصول إلى مجتمع أفضل وقوي من خلال تعزيز الطبقة المتوسطة.



ورغم عدم وضوح صلاحيات هذه الوزارة الجديدة على نحو محدد غير أن غالبية المراقبين أكدوا أن مهامها ستتركز بالأساس على تحسين مستوى معيشة الكنديين وحماية البيئة ومساعدة الشركات على تحقيق الرفاهية، فضلا عن تعزيز الثنائية اللغوية، وبحث تحقيق توازن عادل بين الرفاهية والعدالة الاجتماعية.



وحظيت الطبقة الوسطى بأكبر اهتمام في ميزانية كندا لعام 2019، باعتبار أن "الاستثمار في هذه الطبقة" من أهم العناصر الضامنة لتحقيق النمو الاقتصادي. كما احتلت هه الطبقة مكانة أولية في الحملة الانتخابية لجاستين ترودو حيث وعد أنه في حالة فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة فإن أولى خطوات حكومته ستكون تخفيض الضرائب على الطبقة الوسطى، بحيث تكون الأسر ذات الدخل المتوسط قادرة على توفير ما قيمته 600 دولار سنويا.



ووعد ترودو أيضا بأن تعمل الحكومة الكندية من أجل تعزيز مستويات المعيشة للطبقة المتوسطة، مما سيكون له انعكاسات فورية تسمح لأبناء هذه الطبقة بتحسين ظروف حياتهم على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدا على أن "إنجاح أي اقتصاد يرتكز على الكنديين من الطبقة الوسطى ومن يعملون جاهدين ليكونوا جزءا منها”.



واختلفت أراء المراقبين حول استحداث هذه الوزارة الجديدة، حيث رأي البعض أن هذه الخطوة تحظى بأهمية كبيرة خاصة في المرحلة الراهنة حيث تزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وثبات دخول الطبقة الوسطى، مما خلق أزمة لهذه الطبقة، التي تعتبر صمام أمان وعامل استقرار لأي مجتمع ، وأصبحت مهددة بالاندثار والتآكل.



ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، أعدته مؤسسة ايكوس ريسرتش لصالح وكالة الصحافة الكندية ، فإن أقل من نصف الكنديين ينتمون إلى الطبقة الوسطى في البلاد. وأوضح معدو الاستطلاع أن التصنيف السابق للأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى كان ينطبق على أولئك الذين بإمكانهم الحصول على عقار سكني بفضل عملهم، وبأن وضعهم المعيشي أفضل من وضع آبائهم وبإمكانهم الاستفادة من فترة تقاعد مريحة.



ويؤكد الاستطلاع أن تراجع النمو الاقتصادي وتنامي عدم المساواة أديا إلى تقويض طموحات عدد كبير من الكنديين كانوا يصنفون أنفسهم في عداد الذين ينتمون للطبقة الوسطى.



في ضوء ذلك، توقع هذا الفريق من المراقبين أن وزيرة الطبقة الوسطى ستكون واحدة من أكثر الوزراء متابعة من قبل المواطنين نظرا لأهمية الدور الذي من المنتظر أن تقوم به في المجتمع الكندي، والتحديات التي ستواجهها في هذا المنصب المستحدث.



في المقابل شكك فريق محدود من المراقبين في أهمية هذه الوزارة الجديدة ووصفها بأنها "وهمية" وأن مسؤولياتها غير محددة، وأن الهدف منها فقط تعزيز فكرة أن الحزب الليبرالي هو حزب الطبقة المتوسطة، خاصة في ظل عدم وجود تعريف واضح لهذه الطبقة.

يشار إلى أن الحكومة الكندية الحالية هي حكومة أقلية بعد فوز الليبراليين، في الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الماضي، بأغلبية نواب المجلس بـ 157 من إجمالي 338 نائبا وليس الأغلبية المطلقة، مما يستلزم من الحكومة الحالية الحصول على دعم الأحزاب اليسارية الأصغر لتمرير مشاريع مهمة.