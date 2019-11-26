حدث ليلا.. عمرو أديب يسخر من هزيمة الزمالك.. وفتاة مصرية ترد على المقاول الهارب محمد على.. و مليشيا الحشد الشعبي في العراق تطلق النار على المتظاهرين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.
تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه
أعرب الإعلامي عمرو أديب ، في مقدمة برنامجه "الحكاية" على " MBC" مصر عن استيائه من الأداء والنتيجة التي انتهت بها مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع السادس للدوري المصري لكرة القدم، والتي فاز فيها الفريق البترولي على الزمالك 2-1 في مباراة لم تشهد الأداء الجيد للمارد الأبيض ، ما أثار استياء الجماهير الزملكاوية، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
اشتباكات بين أنصار الحريري وحزب الله في بيروت
قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل، تطورت إلى إطلاق نار، بالعاصمة بيروت، في وقت متأخر أمس الاثنين، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
ديمقراطية أمك.. مصرية تسخر من المقاول الهارب محمد علي بطريقة فكاهية.. فيديو
يبدو أن الأيام لم تتكفل بوقف السخرية التي يتعرض لها المقاول الهارب إلى الخارج محمد علي، بعد نشره فيديوهات تسيء للدولة المصرية، التي أغضبت المصريين منه، وأثبت فيها المصريون كذبه وتدليسه للحقائق، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد
يبدو أنه بمجرد عودة الدوري المصري بعد توقف لفترة طويلة بسبب ارتباطات المنتخبات عادت معه الأزمات من جديد، حيث أثير غضب رئيس الزمالك مرتضى منصور عقب الهزيمة من إنبي ، بسبب بعض اللاعبين في الفريق والذي وصفهم بالمتمارضين مثل طارق حامد وعبدالله جمعة، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
بومبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة عالميا
أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتأمينهن ضد العنف، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
ترامب يدافع عن إصداره عفوا رئاسيا لجنود متهمين في جرائم حرب
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدخله في القضايا العسكرية التي تتضمن جنود أمريكيين متهمين بارتكاب جرائم حرب، قائلا إنه "يحتاج لحماية القوات الأمريكية"، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
احتجاجات العراق.. مليشيا الحشد الشعبي تطلق النار على متظاهرين جنوب بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن مليشا الحشد الشعبي العراقية، الموالية لإيران، أطلقت النار على المتظاهرين في مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوب بغداد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرجى بينهم، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي
تحتفل اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بدولة الكويت عام 1971، وبعد ذلك انتقلت إلى العيش في الإسكندرية، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه
أعرب الإعلامي عمرو أديب ، في مقدمة برنامجه "الحكاية" على " MBC" مصر عن استيائه من الأداء والنتيجة التي انتهت بها مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع السادس للدوري المصري لكرة القدم، والتي فاز فيها الفريق البترولي على الزمالك 2-1 في مباراة لم تشهد الأداء الجيد للمارد الأبيض ، ما أثار استياء الجماهير الزملكاوية، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
اشتباكات بين أنصار الحريري وحزب الله في بيروت
قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل، تطورت إلى إطلاق نار، بالعاصمة بيروت، في وقت متأخر أمس الاثنين، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
ديمقراطية أمك.. مصرية تسخر من المقاول الهارب محمد علي بطريقة فكاهية.. فيديو
يبدو أن الأيام لم تتكفل بوقف السخرية التي يتعرض لها المقاول الهارب إلى الخارج محمد علي، بعد نشره فيديوهات تسيء للدولة المصرية، التي أغضبت المصريين منه، وأثبت فيها المصريون كذبه وتدليسه للحقائق، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد
يبدو أنه بمجرد عودة الدوري المصري بعد توقف لفترة طويلة بسبب ارتباطات المنتخبات عادت معه الأزمات من جديد، حيث أثير غضب رئيس الزمالك مرتضى منصور عقب الهزيمة من إنبي ، بسبب بعض اللاعبين في الفريق والذي وصفهم بالمتمارضين مثل طارق حامد وعبدالله جمعة، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
بومبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة عالميا
أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتأمينهن ضد العنف، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
ترامب يدافع عن إصداره عفوا رئاسيا لجنود متهمين في جرائم حرب
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدخله في القضايا العسكرية التي تتضمن جنود أمريكيين متهمين بارتكاب جرائم حرب، قائلا إنه "يحتاج لحماية القوات الأمريكية"، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
احتجاجات العراق.. مليشيا الحشد الشعبي تطلق النار على متظاهرين جنوب بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن مليشا الحشد الشعبي العراقية، الموالية لإيران، أطلقت النار على المتظاهرين في مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوب بغداد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرجى بينهم، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".
في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي
تحتفل اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بدولة الكويت عام 1971، وبعد ذلك انتقلت إلى العيش في الإسكندرية، ولمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".