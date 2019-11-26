تربية الأغنام مصدر الدخل الأول لبدو مطروح.. والبرقي أغلي الأنواع.. وحملات تحصين لحمايتها

تعد تربية الأغنام المهنة الرئيسية لغالبية بدو الصحراء بمرسى مطروح، خاصة قاطني المدن الغربية براني والسلوم والنجيلة.



ونظرا لأهمية تلك المهنة لبدو مطروح، فإن الأمطار تمثل أهمية كبرى لهم ويطلقون على الأمطار "أمطار الخير"، وذلك لأنهم يعتمدون عليها اعتمادا كليا فى الشرب لحيواناتهم من خلال تخزينها فى آبار.



وأكد محمد عبد الله من أهالي مطروح، أن الثروة الحيوانية تمثل أهمية كبرى لبدو مطروح، لافتا إلى أن هناك اهتماما بأغنام البرقى التي تعد من أهم الأنواع التى تشتهر بها المحافظة، والتى تلقى قبولا كبيرا فى الأسواق المحلية والعربية، لذلك فإن هناك مشروعا هاما تبنته وزارة الزراعة منذ عامين وهو دعم سلالة البرقى ليس ماديا فقط ولكن بتحسين السلالة نفسها بخلط سلالات أغنام البرقى بمدن المحافظة المختلفة حتى يتم تجنب المشاكل الوراثية من الأمراض وضعف السلالة المنتجة دون إدخال سلالات جديدة من المحافظات الأخرى.



وأوضح أن سلالة أغنام البرقى من أجود لحوم الضأن فى الشرق الأوسط، فهى تتميز عن الضأن البلدى المنتشر فى محافظات الدلتا ووجه قبلى، بلحمها الأحمر الذى تقل فيه الدهون، فضلًا عن القيمة الغذائية العالية التى تحتويه لحوم هذا النوع، بسبب تغذيته على المراعى الطبيعية فى صحراء مطروح، كما أن لنقاء الجو وصفاء الصحراء تأثيرًا كبيرًا يميز تلك السلالة عن غيرها، الأمر الذى يجعلها على رأس قائمة الأغنام الأكثر جودة، فى جميع أنحاء العالم.



وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اهتمام المحافظة بدعم الثروة الحيوانية، حيث تم تنظيم حملة تحصين الثروة الحيوانية بمطروح ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمبلغ 1,5 مليون جنيه، تيسيرا على مربى الثروة الحيوانية بالمحافظة وتقديم الدعم لتحقيق المستهدف.



وأضاف أنه تم توجيه مديرية الطب البيطرى بتكثيف توعية المربين بمدن ومراكز المحافظة بأهمية المشاركة فى تحصين حيواناتهم، حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة مع تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمربين.



وأوضح الدكتور محمد المصرى مدير عام الطب البيطرى بمطروح أن حملة تحصين الثروة الحيوانية التى أطلقتها مديرية الطب البيطري بدأت أول أمس وتستمر لمدة شهر، تحت رعاية محافظ مطروح وتشمل التحصين والأدوية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأضاف أن الحملة تستهدف تحصين جميع الثروة الحيوانية الموجودة بالمحافظة مع ضرورة تسجيل المربين لأسمائهم بالوحدات البيطرية ومجلس المدينة أو الوحدة المحلية لإدراجهم ضمن المستفيدين من الحملة مع توفير اللقاحات اللازمة بجميع الوحدات البيطرية بمدن المحافظة.