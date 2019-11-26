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توك شو

التضامن: التفكك الأسري من أسباب هروب الطفل من المنزل.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
اطفال بلا مأوى
اطفال بلا مأوى
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قسم التوك شو
قال حازم الملاح، المتحدث الرسمي لبرنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى: إن التواصل لإنقاذ أطفال الشارع يتم من خلال الخط الساخن 16439 أو الصفحات الرسميه لوزارة التضامن أو برنامج أطفال بلا مأوى.

وأضاف حازم الملاح من خلال الهاتف ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " أن البرنامج يمتلك فرق مدربة تجوب الشوارع لتوفير أكبر عدد ممكن من الأطفال في اماكن تجمعاتهم في الشوارع.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج أطفال بلا مأوى، إلى أن هناك تواصلا على السوشيال ميديا حال وجود أى بلاغات والعمل عليها فورا من خلال 13 محافظة من بينهم الفيوم وبورسعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج أطفال بلا مأوى أن الفريق يتكون من مدرب اخصائى نفسى واخصائى اجتماعى ومسعف ،لافتا إلى أن البرنامج يسعى لتكوين ثقة متبادلة بينه وبين الطفل، مضيفا أن الهدف الأول للبرنامج تتبع مسار الطفل ورجوعه إلى أسرته فى حالة وجود استقرار في الأسرة أو التحاقه بإحدى دور الرعاية بها فصول دراسية وورش تدريبية فى حاله عدم وجود استقرار فى أسرته حتى لا يلجأ الطفل للهروب مرة اخرى واللجوء للشارع .

وتابع أن أسباب هروب الطفل من المنزل أما نتيجة التفكك الأسري او العنف مع الطفل أو أن الحالة المادية للأسرة ضعيفة جدا.
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