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محافظات

بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
حصد العرض المسرحي (عناية خاصة) الذى قدمه فريق بيلا المسرحي المركز الأول على مستوى الجمهورية جائزة أحسن ممثل للفنان إبراهيم دياب، و ذلك خلال ختام فعاليات مهرجان هواة المسرح.

وفاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة أحسن مؤلف، الكاتب محمد محيى، وفى المركز الثاني على مستوى الجمهورية جائزة أحسن إخراج ابراهيم ناصف، ودرع المركز الثاني على مستوى الجمهورية أحسن عرض مسرحي فريق مركز شباب بيلا ( عناية خاصة )

وأجريت البروفات والعروض تحت متابعة وإشراف المخرج حسن عباس، ولفيف من الفنانين الشباب الموهوبين، وأقيم الحفل بمسرح وزارة الشباب بالقاهرة، بحضور الفنانين أعضاء لجنة التحكيم الفنان القدير محمود الحديني و الفنانة فاطمة محمد على و المخرج عادل حسان، وحضر تسليم الجوائز والشهادات الفنانات رانيا فريد شوقي و الفنانة علا رامي والفنان محسن محيى الدين.

والجدير بالذكر أن مركز شباب بيلا يشارك ممثلا عن محافظة كفر الشيخ للعام الثاني على التوالي بهذه المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.
بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح
بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح
بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح
بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح
بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح
بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح
بحضور رانيا فريد شوقي وعلا رامي.. كفر الشيخ أول مهرجان هواة المسرح
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