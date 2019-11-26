النعساني: التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال ساعات.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن محافظة بورسعيد ستشهد خلال ساعات، التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة، والذى انطلق فى شهر يوليو الماضى.



وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحى الشامل نجحت بشكل مبهر، مشيرة إلى أنه استفاد منها 550 ألف مواطن من أهالي المحافظة.



وأوضحت أنه تم إجراء 10360 عملية جراحية فى مختلف التخصصات الطبية، من خلال 7 مستشفيات، مؤكدة أن هناك طفرة غير مسبوق فى إجراء العمليات الجراحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.



وتابعت أن محافظة بورسعيد شهدت إجراء عملية صعبة ومكلفة جدًا لأول مرة ، وهى جراحات زراعة القوقعة.