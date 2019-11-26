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أخبار العالم

استسلام 62 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي لقوات أمن أفغانستان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
استسلام داعشيين
استسلام داعشيين
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أ ش أ
استسلمت مجموعة من 62 من مسلحي داعش- بينهم باكستانيون وأتراك- للقوات الأفغانية في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن المسؤولين الأفغان، قولهم إن المسلحين، بينهم 30 باكستانيًا ومواطنان تركيان، استسلموا للقوات الأفغانية في منطقة أشين في ننجارهار.

وقال تميم عارف مومند نائب حاكم الإقليم : إن المسلحين استسلموا وسط عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة، مضيفا أن مسلحي داعش فقدوا القدرة على مقاومة القوات الأفغانية ، وأن المسلحين سلموا أيضا عدة أسلحة من بينها بنادق من طراز /أيه كي -74/ ورشاشات /بي كي إم/ ومسدسات وذخيرة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأفغانية استسلام أكثر من 600 من مسلحي داعش وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية خلال الأسابيع الأخيرة.
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