كوريا الجنوبية والآسيان تتفقان على نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية

اتفقت كوريا الجنوبية والدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تضافر الجهود لنزع السلاح النووي الكامل، وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال مجلس إقليمي تقوده أسيان.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن سول والآسيان اتفقا أيضا على معارضة الحمائية التجارية، وتعزيز التجارة والاستثمار.



وتبنى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، وقادة دول الآسيان "بيان الرؤية المشترك لكوريا الجنوبية والآسيان من أجل السلام والازدهار والشراكة" في الجلسة الأولى للقمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان، والتي عقدت صباح اليوم /الثلاثاء/ في مدينة بوسان.



واتفق القادة في البيان على الإسهام في السلام الدائم والأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تعزيز الحوار والتعاون من خلال مجلس إقليمي تقوده الآسيان، وذلك من أجل دعم نزع السلاح النووي وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، كما اتفقوا أيضا على مواصلة التشاور بين كوريا الجنوبية والآسيان وتعزيز التعاون الإقليمي للسلام والاستقرار، قائلين إن السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا يرتبطان بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ودول شمال شرق آسيا.



كما تعهدوا بتعزيز التعاون الأمني لمعالجة القضايا الأمنية غير التقليدية مثل الجرائم عبر الحدود والإرهاب والتطرف العنيف، والإسهام في السلام والأمن والاستقرار والازدهار والتعاون في المنطقة والعالم من خلال علاقة الشراكة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والآسيان، كما جددوا التأكيد على تنشيط التجارة والاستثمار ومعارضة جميع أشكال الحمائية التجارية؛ من أجل تعزيز التنمية والازدهار في المنطقة.



واتفق القادة على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار والاتصال والأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة وغيرها، فضلا عن تحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة وتعزيز حرية حركة البضائع والخدمات من خلال بناء مجتمع السلام والازدهار والهدف المشترك المتمثل في بناء "المجتمع المتكامل والسلمي والمستقر".

