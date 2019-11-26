تعرف على تفاصيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد .. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد: إن منظومة التأمين الصحى الشامل نفذت بشكل استراتيجي بحيث يستطيع الكل التقديم لها وتسجيل بياناتهم، لافتًا إلى أن الفحص الشامل يضمن إنشاء خريطة صحية للمواطنين.



وأضاف الإعلامي محمد جاد خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن التأمين الصحي الشامل عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.



وأوضح أن كل مريض سيسدد مبلغا بسيطا لا يتعدى الـ100 جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض، ويتم سداد 10% بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ما عدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والتى يتم صرفها مجانًا.



وتابع أنه يتم سداد 10% من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها عند استخدام الإشاعات والمعامل التحليلية.

