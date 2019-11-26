عقب واقعة الرقص والخمور.. مجلس إدارة جديد لنادي دمياط الرياضي

ترددت أنباء عن إقالة مجلس إدارة نادى دمياط وتشكيل لجنة خماسية لإدارة شؤون النادي، وذلك عقب قيام مجلس إدارة النادي بتأجير قاعة الأفراح التابعة للنادي لأحد الأشخاص، وأقام ما يسمى بـ"الضمة" وبها راقصات وخمور تم توزيعها على الحضور، ما اعتبرته وزارة الشباب والرياضة خروجًا على التعليمات والضوابط المنصوصة بتأجير قاعات الأفراح التابعة لنوادي وزارة الشباب والرياضة.



وقام أحد الأشخاص بتأجير قاعة الأفراح التابعة لنادي دمياط الرياضي من أجل إقامة حفلة فرح، وبالفعل تم تأجير القاعة له من قبل القائمين على تأجير قاعة الأفراح بمجلس إدارة النادي، إلا أنه تم تداول بعض الصور من داخل الحفلة على صفحات الفيسبوك لعدد من الراقصات وتناول الخمور، حيث أن الحفلة يطلق عليها الضمة، مما أدى لحالة من الغضب بين الدمايطة.



بينما جاء رد هشام أبو طالب نائب رئيس مجلس إدارة النادى بأن نادي دمياط الرياضي يتعرض لحملة مسمومة من قلة لم يعد لها هدف إلا عرقلة مسيرة النادي وتدميره ولم نجد هؤلاء إلا يعملون على إيقاف موارد النادي الذي يعتمد على تمويل أنشطته ذاتيا حيث لا يتلقى إعانات حكومية، ومثله ككل النوادي التي أرادت الاستفادة من المبنى الخاص بها لزيادة الموارد، عملت على تأجير صالة حفلات الزفاف والأفراح على مستوى الجمهورية وقد اتخذ مجلس إدارة النادي قرارا سابقا بتخصيص صالة وتأجيرها لحفلات الزفاف والأفراح بحثا عن موارد لدعم ميزانيته.



وأضاف: ما علاقة مجلس الإدارة بأصحاب الحفلات عندما يستضيفون مطربا أو مطربة لإحياء حفلهم أو فرح أبنائهم؟ وهل مجلس الإدارة الذي يضع برنامج الحفل؟



وعلى صعيد آخر أحالت وزارة الشباب والرياضة الواقعة للتحقيق وجاء في بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إن واقعة وجود راقصة في النادي الاجتماعي في محافظة دمياط، أحيلت للتحقيق من خلال الإدارة العامة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



وأضاف البيان أن عمل النوادي تحكمه ضوابط ولائحة داخلية، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق سوف تصدر تقريرًا عن الواقعة، وسيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة.



كما ترددت أنباء من مديرية الشباب والرياضة عن حل مجلس إدارة النادى عقب تلك الواقعة وتشكيل مجلس إدارة جديد.