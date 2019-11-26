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مرأة

احذرى هذه الأعراض.. تعرفى على أسباب وتشخيص التسمم الغذائى

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
أسباب وأعراض التسمم
أسباب وأعراض التسمم الغذائى
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نهى هجرس
يعد التسمم الغذائى، من أكثر الأمراض التى يمكن أن تنتشر بين الناس بكل سهولة، فيمكن أن تكون بسبب باكتيريا أو طعام ملوث.

وقد نشر موقع "boldsky" أسباب وأعراض التسمم الغذائى وهى:-

الأسباب:-
فيروس
يسبب الفيروس ، وخاصة النوروفيروس ، المعروف أيضًا باسم فيروس" نورووك" اكثير من حالات التسمم الغذائى، ويمكن أيضا أن ينتقل فيروس التهاب الكبد الوبائي عن طريق الغذاء.

طفيلي
التسمم الغذائي الناجم عن الطفيليات ليس شائعًا ولكنه لا يزال خطيرًا على صحتك، والتسمم الغذائي الأكثر شيوعا الذي يسببه الطفيل هو التوكسوبلازما الموجودة في صناديق فضلات القطط

الأعراض:-
تختلف الأعراض من شخص إلى أخر ولكنها فى الغالب تتراوح مدتها بيت يوم إلى 28 يوم وإليكم أهم الأعراض
- إسهال
- مغص
- فقدان شهية
- قئ
- ضعف
- صداع
- غثيان
- درجة حرارة عالية
- صعوبة التحدث أو الرؤية
- الجفاف الشديد

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