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مفيدة للدايت.. طريقة عمل سناكس الشيكولاتة للشيف سالى فؤاد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:37 م
سناكس الشوكولاتة
سناكس الشوكولاتة على طريقة الشيف سالى فؤاد
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نهى هجرس
تعد السناكس من الوجبات الهامة خلال اليوم، وخاصة للأشخاص الذين يقومون بحمية غذائية فهى تمد الجسم بالطاقة، وتقدم له القدر الكافى من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها .

وإليكم طريقة عمل سناكس الشوكولاتة على طريقة الشيف سالى فؤاد وهى:-

مكونات سناكس الشوكولاتة
- شوكولاتة مذوبة على حمام مائي
- شوفان خشن
- زبيب
- بذر كتان
- مكسرات مشكلة دون تحميص (لوز –بندق –عين جمل فسدق مجروش )
- فواكه مجففة (مشمشية –تين –قراصية –تمر )
- سيريال غامق بالقمح الكامل

طريقة تحضير سناكس الشوكولاتة

- اخلطي كل المكونات معا في وعاء ثم ضيفي عليهم الشوكولاتة المذوبة

- وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم في صنية او وعاء واتركيهم حتى تبرد الشوكولاتة

- ثم كسريها بشكل عشوائي وقدميها
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