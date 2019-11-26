مفيدة للدايت.. طريقة عمل سناكس الشيكولاتة للشيف سالى فؤاد

تعد السناكس من الوجبات الهامة خلال اليوم، وخاصة للأشخاص الذين يقومون بحمية غذائية فهى تمد الجسم بالطاقة، وتقدم له القدر الكافى من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها .
وإليكم طريقة عمل سناكس الشوكولاتة على طريقة الشيف سالى فؤاد وهى:-
مكونات سناكس الشوكولاتة
- شوكولاتة مذوبة على حمام مائي
- شوفان خشن
- زبيب
- بذر كتان
- مكسرات مشكلة دون تحميص (لوز –بندق –عين جمل فسدق مجروش )
- فواكه مجففة (مشمشية –تين –قراصية –تمر )
- سيريال غامق بالقمح الكامل
طريقة تحضير سناكس الشوكولاتة
- اخلطي كل المكونات معا في وعاء ثم ضيفي عليهم الشوكولاتة المذوبة
- وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم في صنية او وعاء واتركيهم حتى تبرد الشوكولاتة
- ثم كسريها بشكل عشوائي وقدميها
وإليكم طريقة عمل سناكس الشوكولاتة على طريقة الشيف سالى فؤاد وهى:-
مكونات سناكس الشوكولاتة
- شوكولاتة مذوبة على حمام مائي
- شوفان خشن
- زبيب
- بذر كتان
- مكسرات مشكلة دون تحميص (لوز –بندق –عين جمل فسدق مجروش )
- فواكه مجففة (مشمشية –تين –قراصية –تمر )
- سيريال غامق بالقمح الكامل
طريقة تحضير سناكس الشوكولاتة
- اخلطي كل المكونات معا في وعاء ثم ضيفي عليهم الشوكولاتة المذوبة
- وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم في صنية او وعاء واتركيهم حتى تبرد الشوكولاتة
- ثم كسريها بشكل عشوائي وقدميها