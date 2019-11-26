الرئيس الأوغندي يشيد بمنتدى إفريقيا 2019

أشاد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمنتدى "إفريقيا 2019"، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ودعا الرئيس الأوغندي -في مقابلة تليفزيونية أذيعت اليوم الثلاثاء- إلى التعجيل بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية عبر أنحاء القارة الأفريقية من أجل تحسين المستوى المعيشي لسكان القارة.



وأكد أن ثروة الدولة تقوم على أساس وجود سكان متعلمين تعليمًا جيدًا ويتسمون بالمهارة والإبداع، قائلًا: "عنصر المهارة ضروري لتطوير قطاعات التأمين والتمويل والبنوك والتجارة والملاحة وغيرها.. رؤيتنا بالنسبة لعام 2040 تركز على تحسين الموارد البشرية من خلال تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية".



ونوه موسيفيني بضرورة حماية العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية من خلال تحسين البنية الأساسية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وخفض تكاليف الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب المهرة من أجل دفع عجلة التنمية.



وأشار إلى أن بلاده حققت تقدمًا طيبًا في تحقيق التنمية الشاملة، وأن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية أدى إلى تحسن متوسط العمر المتوقع وخفض الوفيات بين الأطفال والأمهات.

