حنان مطاوع لـ صدى البلد: مهرجان القاهرة فخر.. وأبدأ تصوير مسلسل جديد الأسبوع المقبل.. فيديو

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها فخورة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأنه يحمل اسم بلدها، وأنها تتمنى أن يظل في مقدمة المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها سعيدة بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد.



وأضافت حنان مطاوع، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أنها لم يسمح لها الوقت بمشاهدة الأفلام الروائية، ولكن مشاهدة أفلام مسابقة سينما الغد هي فرصة للاطلاع على صناعة سينمائية لم نرها كثيرا، لأنها تأتي من بلاد مختلفة، وأيضا ألتقي بزملاء في مهنة الفن من جنسيات وثقافات عدة ونتشارك وجهات نظر مختلفة".



أما عن مشاركتها في رمضان ٢٠٢٠، فلفتت حنان مطاوع إلى أنها لم تحسم الأمر حتى الآن رغم أنه عرض عليها عدة سيناريوهات، مشيرة إلى أنها تبدأ الأسبوع المقبل تصوير مسلسل رحيل زهرة، الذي ينتمى للأعمال الصعيدية وسيعرض خارج السباق الرمضاني.



وأكدت أن الأمومة أمر صعب وشعور مختلف، ولكن لم تمنعها من استكمال مشوارها الفني ولن تضيع حق ابنتها أماليا عليها.



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



‏‎وتم تكريم كل من منة شلبي، وشريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.