بورسعيد يتصدر تويتر.. ومغردين: حاجة تشرف بجد

تصدر #بورسعيد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بسبب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة بورسعيد اليوم الثلاثاء، الذي يشهد خلالها افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.



ومن المقرر، أن يفتتح الرئيس السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.



كما تشهد الافتتاحات توزيع عقود عدد من المصانع على الشباب، كما سيقوم الرئيس السيسي، بتفقد أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة، وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.



جاءت تعليقات المغردين بالفرحة لزيارة الرئيس وافتتاح المشاريع كالآتى:



والله حاجه تشرف وربنا يجعلها فتحة خير علي مصر كل الافتتاحات دي وربنا يعينك ويوفقك ياكبير❤



ربنا معاك يا ريس



مصر هتفضل قوية بالسيسي رغم عن انف الحاقدين



الافتتاحات دى حاجه تشرف بجد