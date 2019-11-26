ادعى أنه موظف بسفارة.. عاطل ينصب على تاجر ويستولى منه على أسماك بـ ١٧٧ ألف جنيه بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل نصب على أحد تجار المواد الغذائية بزعم أنه موظف بإحدى سفارات الدول العربية.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من تاجر، مقيم بالسويس، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مواد غذائية (أنواع مختلفة من الأسماك) بمبلغ 117 ألف جنيه، بموجب شيك بنكى تبين أنه "بدون رصيد" من قبل شخص انتحل صفة موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالقاهرة.



بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بالإسكندرية، سبق اتهامه فى العديد من القضايا "نصب، شيك، تبديد" بلغت أحكامها 4 سنوات، حيث مارس المذكور نشاطًا احتياليًا فى الاستيلاء على أموال أصحاب الشركات وتجار المواد الغذائية، وذلك عن طريق انتحاله صفة موظف بسفارة إحدى الدول العربية، مستغلًا تلك الصفة فى تعاملات تجارية مع أصحاب الشركات المجنى عليهم زاعمًا لهم توريد المواد الغذائية للسفارة "خلافًا للحقيقة"، ويسلمهم شيكات بنكية مسحوبة على حساب باسمه بأحد البنوك "بدون رصيد"، وكذا النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.



تم ضبط المذكور، وعثر بحوزته على "العديد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه – دفتر شيكات بنكى مسنوب صدوره لأحد البنوك الذى يستخدمه المذكور فى الاحتيال على المواطنين – بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة – سيارة"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأن جوازات السفر والمستندات المضبوطة بحوزته تخص ضحاياه من راغبى السفر للخارج.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

