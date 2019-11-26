ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4 طلاب ثانوية كبلوا صديقهم وصوروه ونشروا الفيديو على فيس بوك

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤ طلاب بالمرحلة الثانوية، لقيامهم بتكبيل آخر وتصويرة ونشر الفيديو على "فيس بوك".

وتلقى مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من (إحدى السيدات ونجلها مقيمان بندر ديرب نجم) بتضررهما من (4 أشخاص "طلاب بالمرحلة الثانوية، مقيمين بذات الناحية)، لقيامهم بتكبيل نجلها وتصويره ونشر تلك الفديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لكونهم أصدقاء المجني عليه، وقاموا بذلك على سبيل الدعابة.

واتُخذت الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوادث اليوم.. سقوط ورشة تصنيع أسلحة بمدينة نصر.. القبض على عاطلين ببدر.. إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بالغربية.. وضبط عصابة تزور كشوف حسابات البنوك

سرق مسنة بالإكراه.. كشف غموض واقعة التعدي على لص بالشرقية

امسك حرامي.. علقة ساخنة لـ لص بعد ربطه بعمود إنارة بالشرقية

ترشيحاتنا

كيفية أداء مناسك العمرة.. أسهل طريقة لتعليم المناسك في 5 خطوات

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

في ذكرى ميلاد كوثر العسال.. قصة اكتئاب زوجها محمد وفيق بعد رحيلها

عبر الفيديوكونفرانس.. الرئيس السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة بجنوب الرسوة.. فيديو

شوبير يكشف قرار مجلس الزمالك ..الانسحاب من السوبر الافريقي يعرضه لعقوبات مغلظة

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

AdvertisementS

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا.. وأمطار على عدة مناطق بالبلاد

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

لأول مرة.. شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها بوزن زائد.. خاص

رفع المعاشات ومراجعة الحد الأدنى للأجور.. البرلمان يتدخل لحماية الفئات الأكثر احتياجا

طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من معلمة مع تلميذها المصاب بمتلازمة داون بعد وفاة والدته

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها

هنفطر إيه النهاردة .. بيض بالبطاطس والبصل و فول بالبسطرمة وعصير موز بالبرتقال