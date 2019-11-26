ضبط 4 طلاب ثانوية كبلوا صديقهم وصوروه ونشروا الفيديو على فيس بوك

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤ طلاب بالمرحلة الثانوية، لقيامهم بتكبيل آخر وتصويرة ونشر الفيديو على "فيس بوك".



وتلقى مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من (إحدى السيدات ونجلها مقيمان بندر ديرب نجم) بتضررهما من (4 أشخاص "طلاب بالمرحلة الثانوية، مقيمين بذات الناحية)، لقيامهم بتكبيل نجلها وتصويره ونشر تلك الفديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لكونهم أصدقاء المجني عليه، وقاموا بذلك على سبيل الدعابة.



واتُخذت الإجراءات القانونية.