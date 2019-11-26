بدء تلقي أوراق الترشح في انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية لمدة 7 أيام

يبدأ نادى مستشارى النيابة الإدارية اليوم، الثلاثاء، فى تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادى ولمدة سبعة أيام تنتهى بتاريخ ٣ ديسمبر الجاري.



وتبدأ المدة المقررة لتلقى طلبات الترشح من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير المقبل.



يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، على 15 مقعدا بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية للنادى.



والمقاعد الـ15 التى ستجرى عليها الانتخابات هى؛ مقعد الرئيس، بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطاؤهم، و5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة و3 مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 لوكلاء النيابة.



وأكدت مصادر قضائية عدم خوض المستشار عبد الله قنديل، رئيس النادى للانتخابات بالدورة القادمة، بعد أن تولى رئاسة مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين.

