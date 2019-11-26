محمد صبحي يكشف قصة تحوله من صبي في ورشة إلى أفضل حارس في أفريقيا.. فيديو

كشف محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، عن قصة تحوله من صبي يعمل في ورشة، إلى أفضل حارس في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت مؤخرا في مصر.



كان محمد صبحي تألق مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي توجت بها مصر، وحصل على جائزة أفضل حارس في البطولة.



وقال محمد صبحي قي تصريحات لقناة " تايم سبورتس": "كنت أعمل مع والدي في ورشة عندما كان سنى 6 سنوات، ولكن كنت دائما أترك الورشة وأذهب للعب الكرة"، موضحا أنه في إحدى المرات تعرض للضرب من والده بسبب عدم التركيز في شغل الورشة، ولعب الكرة.



وأضاف:" والدي له الفضل علي رغم ضربه لي، إلا أنه علمني كيفية التصرف في المواقف الصعبة، وساعدني كثيرا في بداية مشواري كحارس، وأنا بشكره جدا وأشكر والدتي، دائما هم في ظهري ويدعموني، وأوعدهم بعمل أي شيء من أجل إسعادهم".



وكان محمد صبحي انضم إلى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي بتروجيت.