مواجهات شرسة في صعيد القسم الثاني.. تعرف عليها

تقام اليوم مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف، حيث يستضيف فريق الألومنيوم منافسه بترول أسيوط.



وجاءت المواجهات كالتالي:

بني سويف - الإعلاميين

الالومنيوم - بترول اسيوط

سوهاج - الفيوم

شبان المسلمين قنا - تليفونات بني سويف



ويلعب فريق البنك الأهلي أمام طهطا غدا الأربعاء بسبب انشغال نادي طهطا بالجمعية العمومية كما ورد في خطاب اتحاد الكرة.