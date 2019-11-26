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رياضة

مواجهات شرسة في صعيد القسم الثاني.. تعرف عليها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
القسم الثاني
القسم الثاني
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عبدالله هشام
تقام اليوم مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف، حيث يستضيف فريق الألومنيوم منافسه بترول أسيوط.

وجاءت المواجهات كالتالي:
بني سويف - الإعلاميين
الالومنيوم - بترول اسيوط
سوهاج - الفيوم
شبان المسلمين قنا - تليفونات بني سويف

ويلعب فريق البنك الأهلي أمام طهطا غدا الأربعاء بسبب انشغال نادي طهطا بالجمعية العمومية كما ورد في خطاب اتحاد الكرة.
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