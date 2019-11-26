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الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من أرصفة ميناء شرق بورسعيد.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، المرحلة الأولى من أرصفة ميناء شرق بورسعيد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

كما تشهد الافتتاحات توزيع عقود عدد من المصانع على الشباب، كما سيقوم الرئيس السيسي بتفقد أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة، وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.

كما تقيم مديريات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة حفلا للاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي، بتقديم للأوبريت الفني "بشرة خير".

وتعد زيارة الرئيس السيسي، الثالثة لبورسعيد منذ تدشينه المرة الأولى لمشروع شرق بورسعيد عام 2015.
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