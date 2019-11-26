رسالة ضابط إسرائيلي تثير أزمة داخل جيش الاحتلال

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل أزمة حدثت داخل الجيش الإسرائيلي والذي تم الكشف عنه من خلال رسالة بعثها أحد ضباط الاحتلال إلى قيادات الجيش والأركان.



وأثارت رسالة بعثها قائد سرية في سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي إلى قيادة الجيش جدلا واسعا بين الجنود والضباط، حيث أوضح فيها أن الضباط يتمردون على تنفيذ الأوامر والتعليمات.



ووفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن الحديث يدور عن الضابط عيدو فيوتكوبسكي الذي يحمل رتبة رائد ويشغل منصب قائد دورة ضباط سلاح المدرعات الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في سلاح المدرعات.



وقالت الصحيفة إن القائد بعد الرسالة المذكورة قرر الاستقالة من منصبه بالرغم من كونه يعتبر أحد الضباط المتميزين بالجيش الإسرائيلي، علاوة على أنه مرشح لشغل مناصب عسكرية رفيعة مستقبلًا.



وكشف الضابط أيضا في الرسالة أن الجيش يعيش مشكلة كبيرة بخصوص سلم الأولويات في تنفيذ المهام، حيث يتم تنفيذها بدون الأخذ بعين الاعتبار المهمة ذات الأولوية عن غيرها.