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أخبار البلد

الكهرباء: 24 ألفا و400 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
حمل الكهرباء
حمل الكهرباء
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أ ش أ
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء يبلغ 24 ألفا و400 ميجاوات مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس ..مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و500 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الانجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم ، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
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