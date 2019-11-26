الطيران الإسرائيلي خرق أجواء لبنان في هذه المناطق

كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، الثلاثاء، عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط.



وقالت الوكالة أن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k حلّقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا.



وفى سياق منفصل اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 12 فلسطينيا، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وقال موقع "والاه" العبري، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية.



وأشار الموقع العبري، إلى أنه تم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم، لدى الجهات الأمنية المختصة في إسرائيل.