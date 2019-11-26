تحفز على النمو .. خبير: الدولة تنفذ المشروعات لهذا السبب.. فيديو

قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية: إن وجود أزمات ومشاكل فى اقتصاد الدولة يؤدى فى حيرة بين البدء فى تطوير المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبرى .



وأضاف وليد جاب الله من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية " قناة مصر الأولى " أن الدولة تعمل على جانبين من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أنها تصدت للمشروعات الكبرى التي حركت الاقتصاد ووفرت العمالة .



وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلى أن مشروعات تحفز النمو للعمل ولها شقين الأول لم يكن احدا يقوم بها إلا الدولة منها محطات الكهرباء التي لم تعد اليوم تتعرض البلد لأي انقطاع كهربائي بسبب التعاون مع الشركات الألمانية .



وتابع خبير التشريعات الاقتصادية،أن الجانب الآخر من مشروعات التحفيز المشروعات الاستراتيجية في السلع مهمة جدا بالنسبة للمواطن كمجال الزراعة السمك واللحوم توفير السلع الأساسية للمواطن ولا تمثل نسبة كبيرة فى الاستهلاك ولكن عملت على ضبط السوق وخفض أسعار السلع .



وأكد أن التأثير فى السوق من خلال خلق البديل تجبر التجار على هامش ربح محدد وإلا سيفقد المشتري، مضيفا أن إعادة هيكلة الأسعار لابد وان تكون الطاقة على أسعارها التي تستحقها حتى لا يتم إهدارها .