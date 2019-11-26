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محافظات

تشكيل لجنة مختصة من كلية الهندسة لمعاينة 3 مبان متضررة بالدقهلية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بطلب لجنة مختصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة لمعاينة ثلاثة مبان متضررة بسبب بناء أدوار زائدة بالمخالفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحافظة.

وذلك ردا على شكوى مواطنين من شارع أحمد ماهر بالمنصورة يتضرر فيها من وجود مخالفات ببرج سكني، ومواطن من الدراكسة بـ منية النصر، ومواطنة من طلخا يتضررون فيها من حدوث ميول وشروخ.

وقال محافظ الدقهلية إن اللجنة الهندسية ستقرر ما إذا كان يتم إزالة المبنى أو تخفيف الأدوار أو سلامة المبنى وفقا لما تبينه عمليات فحص ورصد المباني وحساب حجم الميول والشروخ فيها.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بفصل الكهرباء عن برج محمول أعلى أحد المباني في حالة وصول تقرير البيئة الذي يثبت وقوع ضرر منه.
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