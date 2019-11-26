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أخبار البلد

لليوم الثاني.. الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في الدقهلية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
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محمد شحتة
واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فعاليات اليوم الثاني، من اللقاء الجماهيري الرابع لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز شباب نجيز، والنادي الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، تحت عنوان "الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء".

وتناول أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال اللقاء دور الرجل ومسؤوليته في بناء أسرة مستقرة، من خلال أسس ومعايير علمية ودينية، كما تناول اللقاء الحديث عن مخاطر التفكك الأسري، وثقافة الاعتذار بين الزوجين، إضافة إلى سرد نماذج نبوية في حل الخلافات الأسرية وطرق الوقاية منها.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور من خلال بعض الأسئلة بشأن الخطوبة والزواج وتربية الأبناء، وجاوب المحاضرون عليها، وفي نهاية اللقاء أكد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه سيتم عقد ندوات للمقبلين على الزواج، من أجل تأسيس أسرة سعيدة ومستقرة.

وتستمر فعاليات البرنامج لمدة أربعة أيام، يجوب فيها علماء الأزهر الشريف وأعضاء مركز الفتوى الالكترونية خلالها المحافظة حيث تعقد عدّة ندوات جماهيرية وشبابية تحت عنوان الأسرة المصرية، ثقافة وتنشئة وبناء؛ لاستقرار الأسرة، وتعزيزًا لأواصر الترابط بين أفرادها، والتأكيد على دورها في بناء مجتمع آمن.

يذكر أنّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس الماضي تحت شعار: "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول لأرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.
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