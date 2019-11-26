تعرف على موعد تشغيل 8 وحدات ترام مكيفة جديدة بالإسكندرية

أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية، عن موعد تشغيل 8 وحدات ترام أوكراني مكيفة بخط "سان ستيفانو – رأس التين" في منتصف يناير المقبل.



وقال المهندس على صقر، رئيس إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن ميناء الإسكندرية استقبل أربعة وحدات ترام مكيف قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، لافتا إلى استلام وحدتين آخرتين من الترام الأوكراني منتصف الشهر المقبل.



وأضاف "صقر" أن الترام المكيف يعد أحدث وحدة استخداما للتكنولوجيا المتطورة فى عملية التحكم بالسير أو الفرملة.



من جانبه، قال المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن سرعة الترام تصل إلى 75 كيلو متر/ الساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت" WIFI" ونظام التتبع "جى بى إس" وتنقل 140 راكب فى الرحلة الواحدة.



وأضاف "زكريا"، أنه سيتم نقل الترام إلى ورش البلدوف بكرموز لتجميعه، ليتم بعدها تجربته قبل التشغيل الرسمي بورش الترام بمصطفى كامل.