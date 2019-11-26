ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على موعد تشغيل 8 وحدات ترام مكيفة جديدة بالإسكندرية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية، عن موعد تشغيل 8 وحدات ترام أوكراني مكيفة بخط "سان ستيفانو – رأس التين" في منتصف يناير المقبل.

وقال المهندس على صقر، رئيس إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن ميناء الإسكندرية استقبل أربعة وحدات ترام مكيف قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، لافتا إلى استلام وحدتين آخرتين من الترام الأوكراني منتصف الشهر المقبل.

وأضاف "صقر" أن الترام المكيف يعد أحدث وحدة استخداما للتكنولوجيا المتطورة فى عملية التحكم بالسير أو الفرملة.

من جانبه، قال المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن سرعة الترام تصل إلى 75 كيلو متر/ الساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت" WIFI" ونظام التتبع "جى بى إس" وتنقل 140 راكب فى الرحلة الواحدة.

وأضاف "زكريا"، أنه سيتم نقل الترام إلى ورش البلدوف بكرموز لتجميعه، ليتم بعدها تجربته قبل التشغيل الرسمي بورش الترام بمصطفى كامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظا على خصوصية مستخدميها.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق الخرائط

وزير النقل يضع خطة لمحارب التهرب من دفع التذكرة بالقطارات ..فيديو

ترشيحاتنا

استقالة نتنياهو.. النائب العام الإسرائيلي يعلن مفاجأة

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيسي قطاعات بإحدى شركات الكهرباء

الرئيس السيسي يكشف أسباب عدم تنفيذ مشروعات بشرق بورسعيد منذ 15 عاما

سيدة تلجأ إلى حيلة غريبة للاستيلاء على أموال صديقتها المقربة.. شاهد

بـ 3 طرق طبيعية فعالة ومجربة.. تخلصى من فقدان السمع بتكلفة بسيطة

علي جمعة: يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة .. لكن بشرط

AdvertisementS

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا.. وأمطار على عدة مناطق بالبلاد

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

الزمالك يعلن اليوم قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

لأول مرة.. شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها بوزن زائد.. خاص

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تلجأ إلى حيلة غريبة للاستيلاء على أموال صديقتها المقربة.. شاهد

تصرف مؤثر من معلمة مع تلميذها المصاب بمتلازمة داون بعد وفاة والدته

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها