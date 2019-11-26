ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منظمة الصحة العالمية: سندعم الحكومة المصرية فى تطبيق التأمين الصحى الشامل.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
اعتذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن عدم تواجده فى افتتاح إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، مرسلًا التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى، مؤكدًا أن مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا بانطلاق قانون التأمين الصحى الشامل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال رسالة تسجيلية في افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، إن منظومة التأمين الصحى الشامل خطوة للأمام، وتعتمد على القناعة بأن الصحة للجميع، وليست امتيازًا لمن يستطيع تحمل التكلفة فقط.

وأضاف أن لكل مواطن الحق فى التأمين الصحى، وبالتطبيق الصحيح سيمتد التأمين الصحى من 58% من المصريين إلى كل المصريين، موضحًا أن مصر أظهرت الالتزام الرائع والاهتمام بصحة الإنسان من خلال إطلاق حملة "100 مليون صحة".

وتابع أن الحملة أوضحت أن كل شيء ممكن ويمنح ثقة هائلة بأن خطة التأمين الصحى الشامل ستنجح أيضًا، مؤكدًا أن المنظمة ستظل فى دعم الحكومة المصرية فى تطبيق المنظومة الصحية فى جميع أنحاء البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: التأمين الصحى الشامل نموذج مصري غير مسبوق فى قطاع الخدمة الطبية

وفد من الصحة يتوجه لـ بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

غرفة التجارة الفرنسية تطلق برنامجا لدعم التأمين الصحي بمصر.. صور

وزيرة الصحة: مجلس النواب شريك أساسي في النهوض بالمنظومة الصحية

قانون ونظام تكليف الأطباء لم يتغير.. وزيرة الصحة من البرلمان: مجلس النواب شريك أساسي في النهوض بالمنظومة الصحية.. التعليم وبيئة العمل والنظام العادل للأجور أساس تحقيق التغطية الصحية الشاملة

بالصور.. الاحتفال بانطلاق أول الدورات التدريبية المتخصصة لقيادات الرعاية الصحية برعاية وزارة الصحة

ترشيحاتنا

شوبير يكشف قرار مجلس الزمالك ..الانسحاب من السوبر الافريقي يعرضه لعقوبات مغلظة

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

مترجم فايلر يغيب عن رحلة بعثة الأهلي إلى تونس بسبب "فيفا"

سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد مصيلحي: الفوز رقم 100 إنجاز.. وهدفنا استمرار الأهلي على القمة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

AdvertisementS

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا.. وأمطار على عدة مناطق بالبلاد

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي

الزمالك يعلن اليوم قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

لأول مرة.. شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها بوزن زائد.. خاص

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تلجأ إلى حيلة غريبة للاستيلاء على أموال صديقتها المقربة.. شاهد

تصرف مؤثر من معلمة مع تلميذها المصاب بمتلازمة داون بعد وفاة والدته

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها