منظمة الصحة العالمية: سندعم الحكومة المصرية فى تطبيق التأمين الصحى الشامل.. فيديو

اعتذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن عدم تواجده فى افتتاح إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، مرسلًا التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى، مؤكدًا أن مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا بانطلاق قانون التأمين الصحى الشامل.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال رسالة تسجيلية في افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، إن منظومة التأمين الصحى الشامل خطوة للأمام، وتعتمد على القناعة بأن الصحة للجميع، وليست امتيازًا لمن يستطيع تحمل التكلفة فقط.



وأضاف أن لكل مواطن الحق فى التأمين الصحى، وبالتطبيق الصحيح سيمتد التأمين الصحى من 58% من المصريين إلى كل المصريين، موضحًا أن مصر أظهرت الالتزام الرائع والاهتمام بصحة الإنسان من خلال إطلاق حملة "100 مليون صحة".



وتابع أن الحملة أوضحت أن كل شيء ممكن ويمنح ثقة هائلة بأن خطة التأمين الصحى الشامل ستنجح أيضًا، مؤكدًا أن المنظمة ستظل فى دعم الحكومة المصرية فى تطبيق المنظومة الصحية فى جميع أنحاء البلاد.