التمثيل التجاري المصري يعرض نشاط الدبلوماسية التجارية المصرية خلال أكتوبر 2019

شاركت مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في المفاوضات والاجتماعات المختلفة التي عقدتها المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية والإقليمية خلال شهر أكتوبر 2019 وعلى رأسها اجتماعات اللجان التفاوضية الفنية في منظمة التجارة العالمية، واجتماعات المكتب الإقليمي لمجموعة التجارة الإلكترونية الأفريقية، واجتماعات الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA. وقد جاءت هذه المشاركة لتمثيل المصالح المصرية في تلك المحافل والمنظمات.





وفي هذا الإطار، شارك المستشار التجاري وحيد عدلي رئيس مكتب بريتوريا - تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية - في احتفالية مملكة إيسواتيني بتدشين المكتب الإقليمي لمجموعة التجارة الإلكترونية الافريقية A-E Trade Group لمنطقة الجنوب الافريقي يومي 3 ، 4 أكتوبر 2019، حيث مثل رئيس المكتب التجاري مصر في هذه الاحتفالية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وعقد لقاءات مع الملك ميسواتي الثالث ملك إيسواتيني وكل من وزير التجارة الايسواتيني والمدير التنفيذي للمجموعة الافريقية للتجارة الإلكترونية حيث تم بحث سبل تعظيم الصادرات المصرية وطلب تسهيل سبل نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.





ومثل مكتب التمثيل التجاري في جنيف، مصر، في فعاليات اليوم العالمي للقطن الذي عقد لأول مرة بمقر منظمة التجارة العالمية يوم 7 أكتوبر 2019، خاصة بعد أن تولت مصر رئاسة الدورة الحالية للجنة الاستشارية الدولية للقطن ومقرها الأساسي واشنطن.





ومن جانبه قام المكتب التجاري في اديس ابابا بترتيب المشاركة المصرية في الاجتماع الافتتاحي الأول للدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA الذي عقد بمقر الاتحاد الافريقي خلال الفترة 21 - 25 أكتوبر 2019 حيث تم مناقشة الخطوات التالية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وبالشكل الذي يحقق الزيادة الفعلية في قيمة التجارة البينية للدول الأعضاء.





وشارك المكتب التجاري في لوساكا في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التجارة والجمارك للكوميسا الذي عقد في نيروبي خلال الفترة 22 - 26 أكتوبر 2019،





كما شاركة المكتب التجاري في بروكسل باجتماع كبار مسئولي التجارة لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في برشلونة يوم 24 أكتوبر 2019 وذلك في إطار متابعة تنفيذ أولويات التعاون المتفق عليها في الإعلان الصادر عن المؤتمر العاشر لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط في مارس 2018، وتحضيرًا للمؤتمر الوزاري المتوقع عقده في بروكسل خلال مارس/أبريل 2020.





وشهد أكتوبر 2019 نشاط مكثف على صعيد الترتيب والتحضير لاجتماعات عدد من اللجان المصرية المشتركة، وأهمها ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات الدورة الثانية عشر لأعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالقاهرة برئاسة السيد المهندس وزير التجارة والصناعة خلال الفترة 7 - 10 أكتوبر 2019، وترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات الجولة الثالثة لمفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة 8 - 10 أكتوبر2019.



