خالد سليم لـ صدى البلد: أصور 3 أغان جديدة وهذا موعد عرضها.. فيديو

قال الفنان خالد سليم، إن من أهم المحطات في حياته كانت بداية من الغناء كمحب للموسيقي، منذ طفولتي لمطرب في الجامعة، وكان من أهمها أول حفل لي خارج الجامعة حتي أول اليوم.



وتابع خالد سليم، في تصريحات لكاميرا صدى البلد قائلا: أما بالنسبة للحياة الفنية كانت بداية من فيلم "سنة أولي نصب" وهذا لا ينسي وأيضا وجودي في المهرجانات والاحتفالات الفنية هذا أيضا نجاح لي.



وأضاف خالد سليم، أنه يعرض له الآن مسلسل "بلا دليل" وسعيد بردود الأفعال الرائعة من الجمهور عليه وتحقيقه هذا النجاح.



وكشف خالد سليم، أنه سيقوم بتصوير 3 أغان وسوف يتم طرحها تباعا في رأس السنة والأخرى في الفلانتين والأخيرة في أعياد الربيع.