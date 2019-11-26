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ثقافة

ورش فنية لذوى القدرات وعروض سينما بثقافة المنيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
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طارق موسى


يواصل قصر ثقافة مغاغة بثقافة المنيا تقديم فعاليات الورشة الفنية المقامة بمناسبة المولد النبوي الشريف مع طلاب مدرسة السلام ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وذلك حرصا من الفرع على دمج ذوى القدرات الخاصة فى جميع الأنشطة المقدمة ودمجهم فى المجتمع، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فى إطار حرص الفرع على جذب الرواد لقصور الثقافة إستقبل قصر ثقافة ابوقرقاص الجديدة زيارة مدرسية لأطفال الروضه للتعرف على الأنشطة المقدمة، حيث عرض القصر لهم لأفلام كرتون للأطفال منها فيلم "عائلة نوسه" ومناقشة اهم الأفكار الإيجابية بالفيلم مع الاطفال، بجانب فقرة الإستماع لبعض الأغانى منها أغنية الحروف الأبجدية ، بحب مصر، أمى نور بيتنا، وذلك بقاعة التكنولوجيا فى قصر الثقافة.

نظم بيت ثقافة العدوة محاضرة ثقافية بعنوان "يعني أيه كلمة وطن" وذلك بمدرسة العدوة الابتدائية ٢، حاضرها رمضان زين العابدين، والذي تحدث عن الوطن بكل مافيه من ذكريات جميلة الوطن الذي عشنا على أرضه وتربينا ونشأنا وأكلنا من خيراته طوال عمرنا وأن الكلام عن الوطن كثيرا لا ينتهي، فهو أصل كل إنسان وعنوانه الذي يصنفه بين البشر، فالوطن له علينا حقوق وواجبات لا حصر لها ولابد لنا أن ندافع عنه بكل ما لدينا من قوة وأن مصرنا العزيزة هي من أهم الأوطان العربية التي نفخر بها، والكلام عنها لاينتهي لأنها قلب الوطن العربي وهي كنانه الله في أرضه.
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