الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسئول بأحد الأحياء وآخرين بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، وآخرين مساعدين فنيين بذات الإدارة.



وذلك لطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بأحد العقارات.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.