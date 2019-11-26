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الرئيس السيسي يكشف أسباب عدم تنفيذ مشروعات بشرق بورسعيد منذ 15 عاما

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية وإنشاء المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تم طرحها منذ 15 عاما، ولكن لم تنفذ لأنه كان مطلوب بنية أساسية تخدم عليه، بما فيه تجهيز الأرض بشرق بورسعيد 40 مليون متر فضلا عن التكلفة المالية الكبيرة الخاصة بالطرق المحاور.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مراسم افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، أنه المشروع كان يتطلب بنية أساسية قوية تبلغ الطرق الممتدة في منطقة بورسعيد وشرق البلاد حوالي 700 كيلو متر، مؤكدا أن الهدف من هذه المشاريع توفير فرص عمل لشبابنا والدولة تعمل على توفير المطالب لإنجاح المشروعات.

وأوضح الرئيس السيسي أن تكلفة إنشاء المحور الواحد بمحيط المنطقة الاقتصادية يبلغ 8.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن مطلوب مليارات وأموال كثيرة لتنفيذ مثل هذه المشروعات القومية، مضيفا أنه كان لا بد من تجهيز أسباب النجاح لإطلاق هذا المشروع الضخم.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن مثل هذه المشروعات تخلق فرص عمل للشباب، وأن هذا يجعل الدولة قادرة على استقبال المستثمرين بأراض مجهزة لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية على البحر الأحمر تجعل المستثمر مطلا على أجزاء من أوروبا وأفريقيا.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددًا من المشروعات القومية وعلى رأسها أنفاق بورسعيد ومحور 30 يونيو.

وتأتي الافتتاحيات في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، حيث يبدأ تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا اليوم لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة، والتي ستساهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.

وشهدت منطقة الحفل تجميل وتطوير وتركيب الأعلام وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وصيانة البلدورات والأرصفة وأعمدة الإضاءة والدهانات ووضع الأعلام على أعمدة الإنارة، كما انتشرت لافتات تأييد للرئيس في شوارع المحافظة.
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