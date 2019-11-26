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توك شو

السيسي في افتتاح انفاق 3 يوليو: الدولة حريصة على تحقيق أفضل جودة.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:47 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم التوك شو
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تهنئته وتقديره لكل القائمين على إنشاء وتنفيذ المشروعات القومية سواء من الحكومة أو الشركات الوطنية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مراسم افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، فيما يخص المناطق الصناعية التي تم افتتاحها، والمجمعات الصناعية، قد تم عمل التراخيص اللازمة لهذه المصانع طبقا لدراسة تثبت ان هذه المصانع جاهزة لانتاج الملابس الجاهزة والغزل والنسيج حتى الصناعات الهندسية، وفقًا للمواصفات العالمية للجودة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما رآه من مصنع خاص بالاحذية هل متوافر به المواصفات العالمية للمنتج المصنع به، هل ستكون مواصفات طبية مناسبة للمواطن المصري.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة حرص وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة الجودة وماهية التراخيص المستخرجة لتشغيل هذه المصانع بما يتناسب مع السوق المحلي والدولي والقدرة على تصدير هذه المنتجات.
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