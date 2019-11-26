ترامب يوقع على قانون العملة التذكارية المئوية للنساء فى حق الاقتراع

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الاثنين، على قانون للعملة التذكارية المئوية للنساء فى حق الاقتراع، فى البيت الأبيض بواشنطن.



وحضر التوقيع مجموعة من النساء منهم مستشارة البيت الأبيض بام بوندى ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواى.



ويوجه مشروع القانون وزارة الخزانة الأمريكية إلى إنشاء عملة تكرم النساء اللائي لعبن دورا رئيسيا في تمرير التعديل التاسع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1920.



وقدمت مشروع القانون النائبة إليز ستيفانيك من نيويورك، وهي واحدة من أوائل المدن التي منحت المرأة حق التصويت.