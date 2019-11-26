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حوادث

الرقابة الإدارية تلقي القبض على مفتش بمديرية صحة حصل على رشوة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:47 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
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ابراهيم مصطفى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مفتش مالي وإدارى بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشئون الصحية بمحافظة قنا، لطلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وذلك مقابل إعداد تقرير يتضمن دراسة مدى أحقية إحدى الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة في الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيري.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
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