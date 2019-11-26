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وزير الشباب: التكلفة الاستثمارية للصالة المغطاة بالعريش 92 مليون جنيه.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:01 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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قسم التوك شو
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة إنه تم تنفيذ منطقة لاندسكيب فى الصالة المغطاة بمنطقة العريش، موضحًا أن الصالة المغطاة تشمل مناطق ترفيهية داخلية للصالة، لافتًا إلى أنه يتم فى الوقت الحالى ممارسة الألعاب المتعددة فى مختلف الأعمار داخل منطقة شمال سيناء.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، خلال كلمته في مراسم افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، أنه يتم العمل على تنظيم فرق البنات والطلائع المختلفة لفرق الجمباز ويتم تدريبهم بمنطقة سيناء وأيضا تم تنفيذ لهم صالة مغطاة.

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أن التكلفة الاستثمارية للصالة المغطاة بمنطقة العريش 92 مليون جنيه، مضيفًا أن أنشأت الصالة المغطاة فى العريش على مساحة إجمالية 23 ألف متر مربع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن صالة الرياضة لم تكن النشاط الوحيد للوزارة بشمال سيناء، لافتا إلى أن هناك العديد من الأنشطة وفق استراتيجية بناء الإنسان بدنيا واجتماعيا وصحيا.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن منظومة التحول الرقمى كانت بالتعاون مع وزارة الاتصالات فى جميع التفاصيل لخدمة الشباب المصرى، وتحويل وتطوير مراكز الشباب إلى مراكز خدمه اجتماعيه لجميع المناشط فى الاجتماعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقدم خدمة استراتيجية للتحول نحو العالم الرقمي واستخدام اللغة التي يجيدها الشباب والإعلان عن أنشطة الوزارة قبل تنفيذها وكذلك استطلاع رأى الشباب خلال وبعد التنفيذ.

ونوه أن منظومة الربط الإلكترونى والعالم الرقمي تحرص على إجراء حوار إلكتروني لدراسة الاحتياجات الفعلية للشباب، موضحًا أنه لا بد من وضع الخطط لتكون معبرة عن احتياجاتهم الفعلية للتواصل مع الشباب بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية التى تواكب العصر .
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