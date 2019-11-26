كواليس فيلم لص بغداد.. فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل داخل ميكروباص

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب، جمهوره بنشر صورة من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد" داخل ميكروباص برفقة عدد من النجوم المشاركين في العمل على رأسهم محمد أمام وأحمد العدوي وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن.



من ناحية أخرى أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف في الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



