وفد قضائي من الصين يزور محكمة استئناف الإسكندرية..صور

قام وفد قضائي من دولة الصين، اليوم الثلاثاء، بزيارة مجمع محاكم الإسكندرية ومحكمة الإستئناف، لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية في مجال توثيق إجراءات محكمتي الاستئناف والأسرة.



وتضمنت جولة الوفد الصيني مقر محكمتي إستئناف الإسكندرية والأسرة للتعرف على إجراءات سير العمل بهما وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء الصيني.



رافق الوفد عدد من القضاة المصريين على رأسهم المستشار نابليون حبيب، رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية، والمستشار ممدوح حشيش رئيس المحكمة العليا للقيم بوزارة العدل، والمستشار عبدالعزيز أبوعيانه رئيس نادي قضاة الإسكندرية.



وأشاد الوفد القضائي الصيني برئاسة "لوتشين سونج" عضو المحكمة العليا الصين، باستخدام الوسائل التكنلوجية في محاكم الإسكندرية وسرعة الأداء والإجراءات القانونية بها.