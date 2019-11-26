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رياضة

عودة الأيجيبشن ليج .. 5 أحداث لا تفوتك من الجولة السادسة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:46 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
بعد توقف أكثر من شهر عادت المتعة والإثارة من جديد بمسابقة الدوري المصري، حيث شهدت الجولة السادسة العديد من الأحداث المثيرة.

مواصلة اكتساح الأهلي للمنافسين وسقوط الزمالك المفاجئ أمام إنبي، كانا من أبرز أحداث الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز 5 أحداث في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز:

الأهلي يكتفي برباعية في مهرجان الجونة

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على مضيفه الجونة، بأربعة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تألق الحاوي وليد سليمان.

سجل أهداف الأهلي وليد سليمان ثلاثة أهداف بالدقائق 10 و42 و49 ، بينما أضاف الهدف الرابع حسين الشحات بالدقيقة 88 .

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.

هاتريك وليد سيلمان

عاد وليد سليمان ليمتع جماهير الكرة بمباراة تاريخية أمام الجونة، حيث سرق اللقطة من كل اللاعبين في سن الـ 35، بـ هاتريك رائع منحه الأفضلية في المباراة، حيث يعد هذا الهاتريك هو الأول في مسيرته كلاعب.

فايلر يعادل مانويل جوزيه

نجح فاير المدير الفني للأهلي في تحقيق الفوز في أول 7 مباريات له مع الأهلي، وهو الرقم الذي حققه من قبل مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للفريق خلال فترة ولايته الثانية.

الزمالك يسقط أمام إنبي

في مفاجأة من العيار الثقيل سقط فريق الزمالك أمام إنبي بهدفين دون رد، ليواصل الأبيض أداءه السيئ هذا الموسم تحت قيادة ميتشو.

افتتح إنبي التهديف في الثانية 23 من عمر المباراة عن طريق بسيوني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود محمود علاء ويحرز التعادل للزمالك في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ونجح إنبي فى خطف الثلاث نقاط فى الوقت القاتل عن طريق محمد شريف نجم الأهلي المعار لصفوف الفريق البترولي.

وبهذه النتيجة وبهذه النقطة تجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما رفع إنبي رصيده غلى النقطة الرابعة في المركز الـ 15.

مشادة شيكابالا
قام أحد مشجعي الزمالك بتوبيخ محمود عبد الرازق شيكابالا بعد الهزيمة أمام إنبي، وقام شيكابالا بالرد علي المشجع، لينجح لاعبو الزمالك في السيطرة على الأزمة باصطحاب شيكابالا إلى غرفة خلع الملابس.
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