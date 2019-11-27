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برلمان

بعد إطلاقه من قبل الرئيس.. برلمانية: التأمين الصحي الشامل المنقذ للمنظومة الصحية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
التامين الصحي
التامين الصحي
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم وأعظم المشاريع التي قامت بها الدولة، وأمر يحسب للقيادة السياسية والبرلمان معًا، اللذان استطاعا أن يخرجا قانونًا عجزت عن إصداره الحكومات السابقة.

وأضافت النائبة إليزابيث شاكر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تعليقًا على إطلاق الرئيس السيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، أن التأمين الصحي الجديد، يعتبر المنذ الحقيقي للمنظومة الصحية، التي كانت تعاني من ضعف شديد للغاية.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن التأمين الصحي، سوف يضمن لجميع المواطنين العلاج بالمجان، بعد أن كان مقتصرًا فقط فئة محددة، فهو يقوم على فكرة التكافل.

وتابعت النائبة إليزابيث شاكر قائلة: "أي دولة متقدمة في العالم مطبق فيها التأمين الصحي الشامل، وهو أمر كان ينقص مصر بشدة، حتى تم الإعلان عنه".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من مدينة بورسعيد إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية.

وقال السيسي، خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، صباح الثلاثاء، "إيمامنا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من بورسعيد الباسلة، نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.
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