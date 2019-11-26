هل يتم إقالة ميتشو من الزمالك؟.. مرتضى منصور يكشف الجديد



وكان الزمالك أعلن رفض إقامة مباراته أمام الترجى التونسي فى قطر وخاطب كاف بشكل رسمي، إلا أن كاف تمسك بإقامتها فى قطر رافضا نقلها إلى أى دولة أخرى.



ويرجع السبب وراء تمسك كاف بإقامة مباراة السوبر الإفريقي فى قطر لتوقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات لمدة 3 مواسم كانت البداية من العام الماضى ، وستستقبل قطر أيضا نهائي السوبر الإفريقي العام المقبل ، وهو ما يشير إلى ان كاف لم يدخل فى حالة عناد مع الزمالك أو أى فريق آخر.

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحكم محمد الصباحي حكم مباراة الفريق أمس أمام إنبي، مؤكدا أنه ساهم في هزيمة الفريق حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لـ حمدي النقاز.وأوضح مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي أن الشركة الراعية تأخرت في سداد المستحقات الخاصة بالنادي ولكن الزمالك سدد مستحقات اللاعبين.وشدد على أن هناك أخطاءً من الجهاز الفني بقياد الصربي ميتشو وسيتم محاسبة الجهاز الفني بعد العودة من الكونغو.وأضاف أن نجوم الكرة القدامى بالنادي هم الذين اختاروا ميتشو لتدريب الفريق لكنهم اختفوا الآن.وأسدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.وحدد كاف 14 فبراير من عام 2020 موعدا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسي والزمالك فى الدوحة " قطر " ، واتخذ المكتب التنفيذي قرارا رسميا بذلك ، وهو الأمر الذى يشير إلى ان موعد ومكان إقامة المباراة اصبح نهائيا ولا رجعة فيه.