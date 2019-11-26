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حوادث

مصرع شاب أثناء عبوره قضبان السكك الحديدية على خط "طنطا - كفر الزيات"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:11 م
صورة أرشيفية - قطار
صورة أرشيفية - قطار
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احمد علي
لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، الثلاثاء، صدمه قطار " طنطا – المنصورة" بنطاق منطقة القرشي بمدينة طنطا، بسبب عبوره السكة الحديد بشكل مفاجئ.


وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا بمصرع السيد طارق "25 سنة" أثناء عبور شريط السكة الحديد بنطاق منطقة القرشي التابعة لقسم ثان طنطا، وجرى نقل الجثة لمستشفى المنشاوى العام بطنطا.

وكشفت تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه خلال عبور المتوفى شريط السكة الحديد بشكل مفاجئ من مكان غير معدّ للعبور بالمنطقة المشار إليها، صدمه قطار " طنطا – المنصورة"، وحدثت إصابتة التي أودت بحياته، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.

كما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.
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